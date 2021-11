Case di riposo, nuove chiusure alle visite nel Pordenonese

Il ritardo nella partenza delle terze dosi di vaccino impone la linea della prudenza. Il caso di San VIto al Tagliamento: "Scelta difficile ma obbligatoria"

Le case di riposo tornano a blindarsi. Soprattutto nel Pordenonese, dove le somministrazioni delle terze dosi non sono ancora iniziate, a differenza degli altri territori della Regione. Il recente focolaio di Castions di Strada è lì a dimostrare che il pericolo virus rimane, anche se già le due dosi di inizio anno riducono la gravità della malattia.



Una decisione non presa a cuor leggero, ad esempio, a San Vito al Tagliamento, come spiega il vicepresidente Augusto Bertocco: "È una scelta difficile che abbiamo dovuto fare, e che speriamo sia solo momentanea. Stiamo aspettando il via libera per la somminsitrazione della terza dose di vaccino ai nostri ospiti: ci auguriamo che questo contribuisca a mettere in sicurezza la nostra struttura." A confermare le preoccupazioni e il ritardo nella partenza delle terze dosi, anche Giovanni Di Prima, Coordinatore dei Direttori Generali ASP e Case di Riposo comunali di Federsanità ANCI Friuli Venezia Giulia.



Una scelta accettata come inevitabile, sia pure a malincuore, dai diretti interessati: come Claudio e Roberto, in visita dalla mamma Maria, 92 anni, per l'ultima volta prima che la casa di riposo di San Vito al Tagliamento chiuda di nuovo le visite ai parenti per almeno 10 giorni. Le mostrano un video della sua bisnipote per tenerla su di morale. Possiamo testimoniarlo anche noi stavolta. Poi da lunedì nessun esterno potrà entrare, nemmeno qui.



La linea della massima prudenza non è stata adottatata finora in altre parti della regione. Alcune strutture della Destra Tagliamento non hanno interrotto le visite, ma, come nel caso di Azzano Decimo, hanno sospeso le uscite degli anziani con i famigliari