Udine, controlli più attenti e possibilità di ingressi contingentati

Sono due delle decisioni prese nel pomeriggio di martedì dal Comitato provinciale per la sicurezza di Udine

di Giovanni Taormina

In occasione delle prossime festività natalizie e per incrementare i controlli sul green pass delle forze dell'ordine nei locali pubblici si è riunito il Comitato per l'ordine e la sicurezza a Udine sotto la regia della Prefettura. Per fare un punto delle iniziative in programma per il periodo delle festività natalizie, vista anche la situazione delicata che la regione sta attraversando per quanto riguarda il numero dei contagi, il Prefetto Massimo Marchesiello, ha convocato il Comune di Udine l'Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale e gli altri interlocutori istituzionali chiamati a definire una strategia condivisa, e fare il punto su eventuali nuove misure restrittive che potrebbero arrivare dalla presidenza del Consiglio dei ministri



Anche nel Pordenonese nei prossimi giorni, verosimilmente giovedì, si svolgerà una riunione in Prefettura per fare il punto sulla situazione della pandemia nel Friuli occidentale.



Nel servizio parla Massimo Marchesiello, Prefetto si Udine