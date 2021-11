Scuola: ora i contagi si diffondono anche nelle scuole secondarie

L'assessore Rosolen: "Solo il passaggio in zona gialla ci può far intervenire con eventuali ulteriori misure per trasporti, dad e smart working per le famiglie degli studenti in quarantena"

di Lara Boccalon

I contagi si continuano a registrare soprattutto tra studenti e docenti delle scuole dell'infanzia e primarie, ma ora si segnalano in aumento anche alle medie e superiori, dove fino ad adesso l'effetto vaccino tra gli over 12 pareva aver aiutato a contenerli.



Di queste ore la notizia di alcune classi in quarantena al polo liceale di Gorizia dopo il focolaio al liceo Buonarroti a Monfalcone che ha costretto tutti in quarantena e dad .



Negli ultimi giorni a casa anche tre classi medie, una della primaria e una delle superiori nel medio Friuli e collinare mentre sta rientrando il focolaio all'istituto comprensivo di Codroipo.



I dati ufficiali dei positivi nelle scuole dal primo novembre ad oggi ancora non sono stati diffusi, ma la sensazione è che il quadro stia rapidamente peggiorando rispetto ad ottobre quando, già su settembre, risultava negativo.



La dirigente dell'Ufficio scolastico regionale, Daniela Beltrame, fa sapere di essere in contatto con Prefetture e Regione e che si sta valutando la situazione.



Nonostante i sempre più numerosi studenti in dad - osserva Beltrame - con il passaggio in zona bianca, nell'ambiente esterno alla scuola si sono allentate le misure anti contagio.



Nelle scuole sono applicate con rigore, evidenzia la presidente regionale dell'Associazione presidi, Teresa Tassan Viol, che concorda sulla necessità di gestire meglio tutti i contesti extrascolastici anche collegati alla scuola come i trasporti per contenere al massimo ogni forma di assembramento.



Per Tassan Viol resta però cruciale in questo momento l' intervento tempestivo dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie nell'applicare le nuove regole per le quarantene. "I tamponi della prima ora che decidono chi deve restare a casa - aggiunge- devono essere eseguiti il più presto possibile per limitare al massimo le assenze da scuola".



Ma con l'aumento dei positivi la macchina appare ingolfata e i dirigenti come primo provvedimento sono costretti comunque a sospendere le lezioni in presenza in attesa del test.



L'assessore regionale all'istruzione Rosolen dal canto suo ricorda: solo il passaggio in zona gialla ci può far intervenire con eventuali ulteriori misure per trasporti, dad , smart working per le famiglie degli studenti in quarantena. Fino ad allora possiamo solo fare raccomandazioni e richiami alla responsabilità di tutti.