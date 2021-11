Corteo no Green pass a Trieste, esercenti preoccupati

Temono gli effetti negativi dal transito dei contestatori nelle vie del centro. L'appello dei sì vax ha superato intanto le 57 mila firme

di Francesca Terranova

Tanta rabbia e preoccupazione tra moltissimi commercianti ed esercenti che si affacciano proprio sulle vie del corteo no green pass, un anello che racchiude il cuore dello shopping cittadino che, si sa, si anima soprattutto il sabato pomeriggio.



Elena Pellaschiar, vicepresidente Confcommercio Trieste





La preoccuazione è anche quella di non riuscire a pagare le rate dei mutui accesi per sopravvivere agli ultimi due anni di pandemia



Il corteo sfilerà anche sotto le finestre della redazione del Piccolo.



Omar Monestier, direttore de "Il Piccolo"



voce barista



Intanto un triestino su 4 ha firmato online l'appello a "Perché Trieste è scienza, lavoro, cultura e responsabilità" lanciato da Tiziana Benussi e Mitja Gialuz, superate infatte le 57mila firme. per dire che chi combatte contro i vaccini e contro il green pass non deve mettere in pericolo la salute dei cittadni e danneggiare l'economia.