Green pass rafforzato, al via con ottimismo

Alla vigilia della rivoluzione del green pass rafforzato, che evita restrizioni più pesanti gli esercenti non sembrano preoccupati

di Francesca Vigori

Vaccinati o guariti, altrimenti ai tavoli delle sale interne di bar e ristoranti, non ci si potrà più sedere. Da domani in Friuli Venezia Giulia, dal 6 dicembre nel resto del Paese. Alla vigilia della rivoluzione del green pass rafforzato, che evita restrizioni più pesanti in una regione passata in zona gialla prima di tutti, gli esercenti non sembrano preoccupati.



E dai clienti esce la voce della maggioranza silenziosa, quella che ha scelto di sferrare l'attacco alla pandemia aderendo alla campagna vaccinale.



Nessuna restrizione, dunque, per i vaccinati. A chi è in possesso della certificazione verde base, ottenibile anche con il solo tampone, rimane consentito andare a lavorare. E non è necessario avere alcun green pass per consumare un caffè al banco o ritirare cibo per asporto. Niente certificato verde, ma solo fino al 6 dicembre, nemmeno per usare i mezzi pubblici e i treni regionali.