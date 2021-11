Tamponi positivi quadruplicati in farmacia

Molti rivelano di esser sintomatici solo all'ultimo momento. Intanto sono 29 i farmacisti no vax sospesi sui 1200 totali in regione

di Lara Boccalon

Quadruplicati nel giro di due settimane i casi positivi evidenziati dai tamponi rapidi nelle 200 farmacie attive per i test in regione. Passati dai 93 della penultima settimana di ottobre ai 470 della prima di novembre, con il picco di 106 nel solo giorno di lunedì 8 novembre. E' quanto emerge dalla piattaforma di Federfarma per la gestione dei tamponi che mostra una curva dei contagi in crescita esponenziale. In allarme i farmacisti per i quali i dati evidenziano una anomalia diffusa. "I pazienti si prenotano on line e chiaramente non conosciamo la loro situazione - spiega Claudio Pancino. Arrivano nel punto del tampone e si dichiarano in buono stato di salute per venire a conoscenza in un successivo momento che sono stati a contatto con positivi. Per quanto noi controlliamo la temperatura e chiediamo come stanno, se presentano una sintomatologia spesso e volentieri hanno tendenza a nascondere la situazione". Una scorciatoia da evitare e un rischio che la farmacia non può correre secondo il presidente di Federfarma regionale Degrassi. Le regole in vigore prevedono che le farmacie possono fare il tampone solo ad asintomatici.



Sale intanto a 29 sul totale di 1200 farmacisti in regione il numero dei sospesi temporaneamente dall'esercizio della professione perché non vaccinati, 11 nell'Azienda sanitaria Friuli Centrale, 16 in quella occidentale, due a Gorizia e uno a Trieste. Stando agli ordini professionali ce ne sarebbero di più e dei già sospesi circa la metà erano impegnati in farmacia. Non potranno più stare a contatto con il pubblico. Dovranno essere spostati in altre mansioni sottostando all'obbligo del green pass o sospendere l'attività fino al 31 dicembre.







(Nel servizio Claudio Pancino, farmacista e ideatore della piattaforma Federfarma e Luca Degrassi, presidente di Federfarma Fvg)