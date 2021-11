Giovani e imprese faccia a faccia alla Fiera del lavoro

Al meeting 53 aziende hanno offerto 400 posti. Oltre mille i colloqui effettuati, in presenza e online alle 16ma edizione

di Giovanni Taormina

Oltre 700 colloqui in presenza oltre i 470 effettuati online da parte delle 53 aziende partecipanti all'evento in presenza, pronte ad offrire più di 400 posti di lavoro.



Questi alcuni numeri della 16ma Fiera del Lavoro del Friuli Venezia Giulia organizzata dall'Associazione dei Laureati in Ingegneria Gestionale.



Tante le aree interessate, come ingegneria, informatica, economia, discipline scientifiche, ma anche aree umanistiche e giuridiche, segno di una ripresa da parte delle aziende negli investimenti in capitale umano.



Tante le richieste di colloquio per le aziende della regione.