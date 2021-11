Lavoro e scuola, i focolai principali. Terze dosi a docenti e over 50

Preoccupazione per le tante scolaresche che stanno finendo in quarantena. L'Associazione regionale dei presidi chiede di accelerare i richiami vaccinali per i professori. In calo la copertura di chi ha fatto Astrazeneca e Johnson&Johnson

di Lillo Montalto Monella

A casa, a scuola, in manifestazione, in ufficio... Dove ci contagiamo, in Friuli Venezia Giulia?



In un momento in cui crescono positivi e ricoveri, dalla task force regionale arrivano i dati sui focolai identificati nell'ultima settimana.



La parte del leone la fanno i focolai lavorativi. Seguono a quelli nelle scuole, 17 in tutto. 10 in provincia di Trieste, 2 nel goriziano e 5 in provincia di Udine, dove in queste ore stanno aumentando sempre più le positività in aula.



La presidente dell'Associazione presidi regionale, Teresa Tassan Viol, definisce preoccupante il numero delle classi che sta finendo in quarantena, e chiede che sia garantita la priorità per gli insegnanti anche per le terze dosi, essendo stati vaccinati ormai nella primavera scorsa.



Proprio in queste ore il governo sta valutando di offrire la terza dose di vaccino entro fine anno anche a docenti e over 50.



Per quanto riguarda i contagi in manifestazione, c'è la maxi-catena di positività di Trieste, da 105 persone. Contagio esportato anche ad Amàro, dove chi ha protestato in piazza Unità ha poi portato il virus in paese. 13 i contagiati: 10 di loro non sono vaccinati, e quindi c'è più apprensione nei loro confronti.



Ci sono infine anche 2 nuovi focolai legati alle manifestazioni di Udine.



Gli ospedali stanno allestendo nuovi posti per malati covid, ma c'è da dire che l'anno scorso - alla stessa data - avevamo il doppio dei positivi con un terzo dei tamponi fatti. Più del doppio erano, un anno fa, anche le persone in terapia intensiva.



Le prossime due-tre settimane saranno interlocutorie, dice Vincenzo della Mea, docente di informatica medica di Udine, che sottolinea come sia molto difficile fare previsioni. Il modello è molto complicato: l'anno scorso il virus era meno contagioso, ma erano di più le persone infettabili.



C'è poi un altro fattore, ovvero il calo della copertura vaccinale col passare dei mesi di chi ha fatto Johnson&Johnson e Astrazeneca.