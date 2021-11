Giornata del diabete nel centenario della scoperta dell 'insulina

Le persone affette da diabete in Friuli Venezia Giulia sono circa 90 mila di cui 81 mila con diabete di tipo 2, la forma meno grave

Controllo e prevenzione Innanzitutto. La giornata mondiale del diabete inizia con misurazioni gratuite della glicemia a tappeto in tutta la regione. Ma gli appassionati della storia hanno voluto affiancare due anniversari paralleli: è passato esattamente un secolo infatti dalla scoperta dell'insulina e ricorrono anche i cent'anni del Milite Ignoto, ecco dunque che il teatro naturalistico più appropriato per un'escursione celebrativa appare senz'altro il Carso della Grande Guerra con Redipuglia, il colle Sant'Elia, la Dolina dei Bersaglieri e i tanti scorci di trincea colorati di sommaco, da raggiungere bruciando un po' di zuccheri con un buon passo aerobico.



Ma il risalire della curva contagi covid preoccupa anche i diabetici.