Giro d'Italia, ecco la Marano-Castelmonte, 178 km con passaggio in Slovenia

Tappa di media montagna con arrivo in salita al Santuario Mariano. Sarà la terzultima frazione del Giro in calendario il prossimo 27 maggio

di Armando Mucchino

Tappa di media montagna con insidie, arrivo in salita e sconfinamento. Questa la descrizione per addetti ai lavori della terzultima frazione del Giro d'Italia che si correrà il prossimo 27 maggio con partenza da Marano Lagunare e arrivo al Santuario di Castelmonte. 178 chilometri per 3125 metri di dislivello complessivo.



Patron Enzo Cainero e gli uomini di Rcs la hanno già verificata palmo a palmo. Dopo la partenza in laguna si risalirà tutta la Bassa per arrivare alle colline moreniche. A Buja primo traguardo volante, in onore dei due assi locali del ciclismo il Toro e il Rosso di Buja. Piegando verso le Prealpi Giulie, lungo le valli del Torre, passaggio di valenza turistica a Villanova delle Grotte e Passo Tanamea. L'ingresso in Slovenia è programmato dal valico di Uccea per toccare poi Caporetto (valenze storiche) e affrontare una salita inedita per il giro, quella del monte Kolovrat, 10 chilometri con pendenza media del 10 per cento.



Rientro in Italia per attraversare le Valli del Natisone e raggiungere Cividale (altro traguardo volante) e, passato il Ponte del Diavolo, affrontare la salita di Castelmonte, uno dei tre santuari mariani d'eccellenza del Friuli. Quello del Lussari pare sia programmato per il prossimo anno, quello di Barbana è difficilmente raggiungibile in bici.