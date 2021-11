Industria friulana con il segno più

I numeri della prima prima metà dell'anno mostrano un recupero dei livelli di attività precedenti lo scoppio della pandemia

di Elisabetta Zaccolo

Una regione, il Friuli Venezia Giulia, che ha reagito molto bene alla crisi post-pandemica registrando una forte ripresa dell'attività economica, in particolare nella prima metà dell'anno e soprattutto per quanto riguarda la produzione industriale che in Friuli recupera i livelli di attività precedenti lo scoppio della pandemia. Prima il rapporto di Bankitalia, ora le elaborazioni dell'Ufficio Studi di Confindustria Udine confermano i risultati dell'indagine sul comparto provinciale, che segna nel terzo trimestre 2021 un ulteriore rimbalzo tendenziale rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, +12,5%.



"La manifattura friulana - commenta Anna Mareschi Danieli, presidente di Confindustria Udine - è immediatamente ripartita appena si sono riavviate le catene produttive globali e il trend appare solido grazie anche ad alcune misure di politica economica efficaci, in primis industria 4.0, che hanno permesso alle aziende friulane di diventare ancora più competitive". Le imprese friulane hanno investito in macchinari e attrezzature nonché in costruzioni grazie agli incentivi, e l'edilizia traina anche molti settori manufattieri come quello dei mobili. Imprese che investiranno ancora, in considerazione dell'arrivo dei fondi del Pnrr.



Con la produzione, crescono anche le vendite che hanno segnato nel terzo trimestre del 2021 un aumento del +11,2% rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno.

L'occupazione per l'industria presenta un saldo trimestrale positivo (+0,2%). In aumento, però, anche la quota di imprese che segnalano difficoltà nel reperimento di manodopera qualificata.

Le previsioni sono buone, nonostante i prezzi delle materie prime e preoccupa il forte aumento del gas naturale. Ma l'asso nella manica nelle imprese friulane è anche rappresentato dal persistere della disponibilità di fornitori locali.