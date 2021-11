Manca personale, allarme degli infermieri

Nell'Azienda sanitaria Friuli Occidentale, dicono i sindacati, il rapporto con i pazienti è di 1 a 12, mentre dovrebbe essere di uno a sei

di Giorgio Bearz

Allarme dei sindacati degli infermieri dell'azienda sanitaria Friuli Occidentale, manca personale, il rapporto con i pazienti è di 1 a 12, dovrebbe essere di uno a sei.



Mentre i ricoveri continuano ad aumentare e' dura la presa di posizione dei sindacati sanitari di Cgil, Uil e Nursind nei confronti della gestione dell'emergenza pandemica nell'ambito dell'Azienda Friuli occidentale, cioè quella del Pordenonese. Evidenziate numerose criticità, con proroghe di un solo mese dei contratti a tempo determinato mentre molti servizi vengono ridotti per recuperare personale. E' di 1 ogni 12 il rapporto infermieri-operatori socio sanitari e pazienti, affermano i sindacati, mentre dovrebbe essere uno ogni 6, addirittura e' di 1 ogni 14 in medicina a San Vito al Tagliamento con 7 persone in lista e un solo posto letto disponibile in Medicina generale. Nella nota si sottolinea la necessita' di sospendere gli interventi non urgenti invitando il direttore generale Polimeni ad assumere personale perché, secondo i sindacati, i soldi ci sono.



Intanto il Fondo sanitario regionale presenta una dotazione di quasi 47 milioni in più. Per la prima volta nella storia della Regione, afferma il vice presidente con delega alla Salute, Riccardi, si prevede all'inizio dell'anno una mole di risorse che produce due effetti: garantire stabilità alle aziende sanitarie dotate di risorse certe e non presumibili rispetto alle manovre approvate in passato e responsabilizzare le stesse aziende. La Giunta regionale ha quindi approvato i criteri di riparto di oltre 7 milioni di euro, di cui 5 milioni di risorse regionali e poco più di due milioni di fondi statali, per la remunerazione delle prestazioni aggiuntive rese dal personale dei dipartimenti di prevenzione per il tracciamento dei contatti e dal personale addetto alla campagna vaccinale anti-Covid. Nella distribuzione si è tenuto conto del numero di dosi di vaccino somministrate nel periodo gennaio-novembre 2021 e del fabbisogno orario rappresentato dalle Aziende sanitarie del territorio