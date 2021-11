Kurt Elling, un "crooner" a Sacile

Il cantante americano, fresco di Grammy Award, nel cartellone del "Volo del Jazz con l'orchestra della "Naonis" e Glauco Venier

Un mito del Jazz a Sacile: per Il Volo del Jazz di Circolo Controtempo arriva da Chicago la voce leggendaria del crooner Kurt Elling, 54 anni, vincitore lo scorso marzo del suo secondo Grammy Award per il disco "Secrets Are The Stories".



Kurt Elling è considerato una star del jazz vocale, è per molti il vero erede di Sinatra. A rendere speciale il concerto è il fatto che Elling si esibirà assieme a una delle orchestre più rappresentative del Friuli Venezia Giulia, la Symphony Orchestra dell'Accademia Musicale Naonis e a uno dei pianisti più importanti della regione, Glauco Venier, diretti da Valter Sivilotti.



Swing e poesia nel programma con un repertorio di composizioni originali e moderne interpretazioni di standard, fin dalle prove, che si vedono nel nostro video. Il concerto allo Zancanaro, nella serata del 5 novembre.