La mappa del contagio sul tavolo di Draghi. Fedriga: controlli ai confini

Le aree prossime alla Slovenia e all'Austra, quelle in cui il virus sta circolando di più. Dalla Regione l'appello a verificare i green pass di chi entra. Ipotesi sulle modifiche della certificazione verde. Si discuterà anche di obbligo vaccinale

di Andrea Covre

C'è una mappa che il presidente Fedriga porterà con sè a Roma all'inizio della prossima settimana per il confronto con il governo.



E' quella della Protezione civile che aggiorna costantemente la diffusione del virus in regione. Più il blu è intenso e più il virus si è diffuso. L'ultimo aggiornamento colora maggiormente le aree di confine con la Slovenia, in particolare quelle del Carso triestino.



I dati faranno da supporto alla richiesta di Fedriga al governo che riguarda specificatamente il Friuli Venezia Giulia: il controllo del green pass da parte delle forze dell'ordine ai confini con la Slovenia e l'Austria dove il contagio è fuori controllo.



Nell'area triestina è il comune più piccolo, quello di Monrupino, confinante con il comune sloveno di Sežana, ad avere la prevalenza maggiore ossia il numero delle persone attualmente testate risultate positive: 14 sui suoi 860 abitanti. Sono di più, 17 ogni mille abitanti, sul fronte goriziano, a Savogna d'Isonzo.



Colori che cambiano sul dato degli attualmente positivi. Dopo i quattro capoluoghi, il picco è a Monfalcone e Ronchi dei Legionari: in tutto nei due comuni confinanti sono 262 le persone che lottano contro il coronavirus.



Il vaccino ha evitato danni peggiori ed è proprio su quest'arma che puntano Governo e Regione.



Lunedì si aprono le prenotazioni della terza dose di vaccino per gli ultraquarantenni, e la richiesta di Fedriga a nome della Conferenza delle regioni di escludere vaccinati e guariti dalle restrizioni delle fasce avrà ascolto.



Il premier Draghi si mantiene cauto, ma da quanto trapela dai media nazionali sembra stia facendo breccia l'idea di un green pass rinforzato.



Tre le opzioni sul tappeto: limitare la validità del tampone antigenico a 24 ore, rendere valido solo quello molecolare o escludere del tutto i test.



E si comincia a discutere anche dell'obbligo vaccinale sull'esempio dell'Austria.