Foibe e riduzionismo: bocciata la mozione contro la Gibelli per le censure

Al Salone del libro di Torino fu presentato un solo volume dell'editrice Kappavù. Fedriga: "Scelta corretta, è inaccettabile abbinare l'immagine del Friuli Venezia Giulia a un editore che pubblica testi riduzionisti o revisionisti"

di Antonio Caiazza

Mozione respinta. L'assessore regionale alla Cultura,Tiziana Gibelli, non presente in aula, alla fine ha diramato una nota in cui ringrazia e si limita a ricordare quanto aveva detto in Consiglio: e cioè che nello stand del Friuli Venezia Giulia al Salone di Torino era stato presentato un libro della Kappavu.



In ogni caso in Consiglio regionale per la prima volta è stata discussa una mozione di censura contro un assessore. Proposta da Pd, Patto per l'autonomia, Cittadini, Movimento 5 Stelle e Open, primo firmatario Furio Honsell: ha definito di eccezionale gravità l'esclusione di Kappavu dallo stand regionale al Salone del libro, una casa editrice che in passato ha collaborato con la regione ed ha pubblicato testi in friulano. "L'assessora ha tratto conclusioni personali e superficiali che hanno violato i criteri di equità e non discriminazione".



Per la Giunta, a difesa della Gibelli, il presidente Fedriga. "La scelta è stata fatta proprio entrando nel merito", ha affermato: è inaccettabile abbinare l'immagine del Friuli Venezia Giulia a un editore che pubblica testi riduzionisti o revisionisti". Ha citato gli storici Gianni Oliva per il quale la casa editrice sarebbe "giustificazionista", e Alessandro Campi per il quale sarebbe "tecnicamente revisionista di estrema sinistra" in relazione alla tragedia delle foibe. "Si tratta di tesi che offendono la memoria e le sofferenze di gente di questa terra".



Contro l'assessora, Morettuzzo per il quale invece Kappavu ha scritto la storia nella diffusione di testi in lingua friulana; e Shaurli ha ricordato il premio europeo conferito proprio per la produzione didattica e per bambini in friulano. Di scelta illiberale ha parlato Ussai.



Al contrario, per Giacomelli, Fratelli d'Italia, lo stand serviva per esporre le eccellenze culturali della regione e Gibelli ha fatto una valutazione e una scelta. Per Nicoli, Forza Italia, Gibelli ha dato un parere su aspetti di riduzionismo che non hanno più motivo d'essere.



Esito del voto palese dopo il dibattito: 27 no, 19 sì e una astensione.