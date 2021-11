Occupazione al top, 21 mila nuovi assunti nel 2021

il lavoro c'è, ma solo in certi comparti. Edilizia e manifattura trainano la ripresa, ma le paghe sono basse e i contratti a termine

di Anna Vitaliani

In Friuli Venezia Giulia il lavoro non manca. Lo dimostra il saldo tra assunzioni e cessazioni stimato al 31 ottobre. Saldo positivo con + 21 mila unità. Meglio persino del 2019.



E anche nell'anno nero della pandemia il 2020 la nostra regione è stata l'unica d'Italia a chiudere in attivo, +1000 assunzioni.



A trainare, oggi, costruzioni e manifattura. Sono settori che faticano a trovare lavoratori, ma sui quali andrebbero riviste le retribuzioni.