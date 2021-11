73 milioni ai poli montani: infrastrutture, mezzi battipista, innevamento

Tarvisio e Sappada si spartiscono 30 milioni. Sette a Forni di Sopra, cinque e mezzo a Piancavallo, 4 a Sella Nevea

di Paolo Roncoletta



73 milioni. A tanto ammonta il piano per gli investimenti sui poli montani presentato dalla Regione a poche settimane dall'avvio (neve permettendo) della stagione dello sci.



Più di 57 milioni e mezzo verranno impiegati per opere infrastrutturali, altri 15 e mezzo in mezzi battipista, innevamento, sicurezza piste.



La quota più consistente degli investimenti, va ai poli di Tarvisio e di Sappada, 15 milioni e mezzo ciascuno; a Sappada la cifra servirà per un unico, impianto, a Tarvisio per più impianti; 10 milioni andranno allo Zoncolan.



Nel dettaglio gli interventi a Forni di Sopra: i 7 milioni e mezzo serviranno alla realizzazione di una nuova pista Plan dai pos, l'ammodernamento della Varmost 2, per l'allargamento della skiweg varmost 3, la sistemazione dell'impianto di innevamento artificiale; l'intervento riguarderà anche le piste di Sauris.



Per gli altri poli, 5 milioni e mezzo sono destinati al Piancavallo, poco meno di 4 a Sella Nevea.



L'investimento a Sappada ci sarà, ma rimane aperta la storia infinita del passaggio di proprietà dei vecchi impianti. Nel merito il sindaco Piller Hofer ha scritto una lettera ai concittadini, nella quale afferma di sentirsi come un capro espiatorio nonostante l'opera di mediazione svolta in questi anni, e minaccia le dimissioni.