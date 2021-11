Sessant'anni di prosciutto di San Daniele, sempre più perfetto

Il Consorzio si occupa di regolamentare la filiera produttiva, 100% italiana, di garantirne la tracciabilità, di adottare buone pratiche per la salvaguardia ambientale e la tutela delle risorse naturali

di Armando Mucchino

Un lavoro che continua da 60 anni e ha fatto conoscere un prodotto di eccellenza e il territorio che lo racchiude in tutto il mondo.



E' stato questo il leitmotiv della festa per i 60 anni del Consorzio del prosciutto di San Daniele. Era il 1961 quando a San Daniele del Friuli un gruppo di produttori e cittadini ha costituito il Consorzio per tutelare e promuovere un prodotto che si stava affermando nel mondo del gusto regionale e italiano.



Nella cornice del Castello di Susans una tavola rotonda,con i vertici del Consorzio ha celebrato i traguardi raggiunti, presente il governatore Fedriga e da remoto, il ministro delle Politiche agricole Patuanelli e Paolo De Castro, vicepresidente della commissione agricoltura al Parlamento europeo.



Tradizione, gestione sostenibile della filiera produttiva, tutela del territorio e del suo patrimonio di saperi da oltre mezzo secolo permettono ai consumatori di portare in tavola un prodotto DOP.



60 anni di attività, durante i quali il Consorzio ha assunto come obiettivi principali la realizzazione di iniziative per il perfezionamento qualitativo, la regolamentazione della filiera produttiva 100% italiana, la sua tracciabilità fino all'adozione di pratiche per la salvaguardia ambientale e della tutela delle risorse naturali.



Un'evoluzione che continua con i produttori pronti per il Prosciutto di San Daniele 4.0: un sistema economico e sociale con maggiore attenzione all'ambiente e all'etica.