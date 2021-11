Raddoppiate le denunce di ritardi per interventi chirurgici e visite

Allarme dell'Associazione dei diritti del malato di Udine, tante le segnalazioni dei pazienti costretti ad aspettare a causa dell'emergenza pandemica da quasi due anni, l'aumento di ricoveri covid rischia nuovamente di far allungare i tempi

di Anna Vitaliani

Con le lettere dei pazienti sotto mano la presidente dell'Associazione dei diritti del malato di Udine Anna Agrizzi

ci legge le ultime denunce arrivate. Raddoppiate le segnalazioni di ritardi per interventi chirurgici, riabilitazioni, visite.



E lo dimostrano le testimonianza che raccogliamo come quella di Angelo Lentini che aspetta di essere operato agli occhi, una blefaroplastica non urgente certo ma necessaria per vedere bene. "Attendo da 3 anni ma - ci dice Angelo - se avessi potuto farmi operare privatamente, in intramenia in ospedale, si sarebbe risolto subito"



E poi c'è Katia Feruglio che assiste il marito rimasto paralizzato dopo un ictus e non riesce ad ottenere gratuitamente la fisioterapia di cui avrebbe bisogno. Una struttura convenzionata in Veneto offrirebbe un servizio all'avanguardia ma è stato negato.



Nel settore oncologico - dice Giorgio Arpino presidente della LILT di UDINE - la regione si sta difendendo meglio che in altre parti d'Italia dove lo screening ha subito un ritardo del 35% qui del 17%, in ogni caso non bene.



Nel servizio Anna Agrizzi, presidente Associazione dei diritti del malato di Udine, Angelo lentini, Katia Feruglio, Giorgio Arpino, presidente LILT Udine