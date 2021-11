Mattarella: "C'è bisogno di valori condivisi"

Il Presidente della Repubblica al Quirinale ha parlato della sua visita in regione, sottolineando l'importanza di un'Europa unita e solidale

di Andrea Vardanega

Dalle tombe di Aquileia e di Redipuglia, una riflessione sul processo che ha portato il paese, dai lutti della Prima guerra mondiale e dopo la sconfitta del nazifascismo, a essere protagonista di una esperienza di pace, libertà e democrazia come quella dell'Europa unita.



Questo il senso delle parole con le quali, al Quirinale, il presidente Sergio Mattarella è ritornato sulla sua visita nella nostra regione, in occasione della cerimonia di consegna delle insegne dell'ordine militare d'Italia. Mercoledì la presenza in regione del capo dello Stato è giunta a coronamento delle iniziative per i cento anni dal viaggio, dal Friuli a Roma, della salma del Milite ignoto. E Mattarella, al Quirinale, ha ricordato prima di tutto qual era il vero significato di quel viaggio.



E sotto il segno dei valori condivisi si è svolto tutto l'intervento del Presidente. Fino a un nuovo appello per un'Unione europea sempre più presente, in piena sintonia con le parole pronunciate sullo stesso argomento, a Gorizia, tre settimane fa.