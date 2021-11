Una stagione da difendere

Il green pass come strumento per difendere anche la stagione dello sci. Fedriga e Bini garantiscono: impianti aperti a vaccinati e guariti anche in zona arancione

di Andrea Rinaldi

Saranno le piste di Sella Nevea ad ospitare i primi sciatori in Friuli Venezia Giulia dopo lo stop forzato dello scorso anno a causa del Covid.



Lo ha annunciato il Presidente della Regione Massimiliano Fedriga in occasione delle presentazione ufficiale della stagione invernale,da sabato 4 dicembre si potra' sciare nell'area che va dal Rifugio Gilberti a conca Prevala dove sono caduti oltre 70 cm di neve negli ultimi giorni.



Aperti nel fine settimana,ma solo per i pedoni, a Tarvisio la cabinovia che conduce al Monte Lussari e la seggiovia Tremol a Piancavallo.

Per lo Zoncolan,Forni di Sopra e Sappada si punta alla data del 8 di dicembre confidando nelle rigide temperature indispensabili per l'innevamento programmato.



Dopo il dramma della scorsa stagione che ha vissuto tutta l'imprenditoria legata al turismo invernale,ha sottolineato il Presidente Fedriga, si registra piu' ottimismo tra gli operatori della montagna



segue interv a Fedriga



Tra le novita' illustrate la possibilita' di acquistare on line gli skipass ha spiegato l'assessore alle attivita' produttive Sergio Emidio Bini, skipass che mantengono le stesse tariffe degli scorsi anni e che nella prevendita degli stagionali risulta in linea con gli anni passati.



Un' attenzione quella della Regione verso la montagna che vedra' nel prossimo triennio investimenti per oltre 50 milioni di euro in tutti e sei i poli sciistici,oltre a quanto stanziato per i ristori agli operatori della montagna per la chiusura di impianti sciistici nella scorsa stagione.