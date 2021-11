Niente restrizioni a vaccinati e guariti, la proposta di Fedriga al governo

E da lunedì vaccini disponibili per gli over quaranta

di Andrea Covre

"La conseguenza dell'obbligo vaccinale e' che dovremmo licenziare chi non si vaccina?". Se lo e' chiesto Massimiliano Fedriga rispondendo su RadioRai alle domande su un eventuale obbligo vaccinale in Italia. Secondo Fedriga "il grande nemico da sconfiggere non sono i no vax incalliti dai quali - ha denunciato- ricevo quotidianamente minacce, ma la paura, da sconfessare attraverso l'informazione scientifica".



In veste di presidente della conferenza delle regioni, Fedriga chiederà al governo nel vertice di lunedì o martedì prossimi di non applicare le restrizioni a chi e' vaccinato o è guarito. In zona arancione, ad esempio, questo permetterebbe di tenere aperti gli impianti di risalita e faciliterebbe già in zona gialla il lavoro di alberghi, bar, ristoranti, palestre e cinema. Zona gialla che per il Friuli Venezia Giulia appare sempre più probabile a partire dal 29 novembre.



Da lunedì si apriranno le prenotazioni della terza dose di vaccino anche a chi ha compiuto 40 anni e ha ricevuto l'ultima dose almeno sei mesi fa. Periodo che il governo pare intenzionato ad abbassare a 5 mesi. Ma il sistema sanitario regionale deve fare i conti con una carenza di 500 sanitari e l'assessore alla Salute Riccardi annuncia un nuovo coinvolgimento dell'esercito con un aumento delle equipe mediche militari già approvato dal commissario nazionale all'emergenza Figliuolo



Tra le richieste del Friuli Venezia Giulia al governo, il controllo del green pass ai confini con Austria e Slovenia, due paesi in cui il contagio sta dilagando. L'Austria, dove si può entrare col green pass, imporrà l'obbligo vaccinale per tutti a partire da febbraio. E da lunedì scatterà il lockdown, generalizzato fino al massimo al 13 dicembre e poi solo per i non vaccinati. 48 i decessi registrati in 24 ore in Austria dove in ospedale ci sono 2800 persone, di cui 520 in terapia intensiva. Oltre 15.800 i nuovi casi di contagio. Sono 3.500 in Slovenia dove l'incidenza dei casi positivi è al 42,5% dei tamponi molecolari effettuati.