Terze dosi al palo o quasi

Tra gli ultrasessantenni meno di uno su cinque tra gli aventi diritto ha ricevuto l'iniezione di richiamo

di Antonio Di Bartolomeo

Il viavai di ambulanze al pronto soccorso di Trieste non si arresta, ma le terze dosi tra gli ultrasessantenni non decollano ancora in Friuli Venezia Giulia: meno di uno su cinque tra gli aventi diritto ha ricevuto l'iniezione di richiamo. Mentre le prime sono ormai ridotte a poche centinaia al giorno. Oltre a fragili e a operatori sanitari, gli ultrasessantenni possono ottenere la nuova dose dopo aver completato il ciclo vaccinale da almeno sei mesi. Lo stesso discorso vale per i tanti che hanno ricevuto il Johnson and Johnson. Martedì e mercoledì di questa settimana ci sono state 1800 somministrazioni di terze dosi, contro le 2900 della settimana scorsa.



Con il nuovo richiamo, il rischio di contagio crolla. Ed è per questo che le aziende sanitarie stanno accelerando con le terze dosi tra gli ospiti di case di riposo e gli operatori sanitari: in questi giorni i casi tra le due categorie sono in forte aumento. A Cattinara si sono presentati in 150 alla giornata dedicata alle terze dosi di chi lavora in sanità. Tra di loro il rettore dell'Università di Trieste, Roberto Di Lenarda.