Presentato a Gorizia il progetto transfrontaliero della valle dell'idrogeno

Riunito il primo tavolo tecnico operativo. Transizione ecologica e aumento di competitività economica sono gli obiettivi

di Nada Čok

Piazza transalpina che unisce le due Gorizie capitali europee della cultura nel 2025, e che simboleggia le cooperazione europea transnazionale, è stata scelta per presentare la valle dell'idrogeno nord adriatica della quale fanno parte il Friuli Venezia Giulia, la Slovenia e la Croazia.



Un progetto ambizioso nella direzione della transizione ecologica, che ha come obiettivo la decarbonizzazione e il contestuale aumento di competitività economica dell'area coinvolta, come è stato sottolineato dai sottosegretari sloveno Kosorok, e da quello croato Milotic e dall'assessore regionale Callari.



Dopo la foto opportunity il primo tavolo tecnico operativo che per la parte italiana sarà guidato da Rodolfo Taccani delegato dell'università di Trieste per il trasferimento tecnologico. A coordinare i lavori il belga Bebuyk a capo della FCH istituzione europea pubblico privata sulle celle all'idrogeno. Bebuyk ha evidenziato il carattere internazionale dell'iniziativa, fondamentale per creare degli standard europei nel trasferimento dell'idrogeno.



Nel servizio l'assessore regionale Sebastiano Callari