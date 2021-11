Con i casi in crescita, servizi sanitari da tagliare

Il punto con i vertici Asufc: "Il rischio è che si penalizzino proprio i vaccinati". La difficile ricostruzione della catena dei contagi Covid

di Lillo Montalto Monella

C'è un esempio, molto concreto, di cosa vuol dire essere costretti a tagliare un servizio sanitario quando si inizia ad andare in sofferenza per l'aumento dei contagi e dei ricoveri. Lo spiega Luca Attuada della Direzione medica dell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale.



Nel corso di una conferenza stampa all'ospedale Santa Maria della Misericordia, in cui si è fatto il punto sui numeri della pandemia per l'Asufc, il direttore generale Denis Caporale ha sottolineato che la situazione inizia a preoccupare.

La riconversione di alcune attività ospedaliere andrà a discapito di quei cittadini che magari si sono vaccinati e saranno costretti a rinviare visite e ricoveri, ha detto Caporale.



La mamma di una bimba di tre anni è riuscita a dichiarare di non essere stata in contatto con la figlia dopo aver scoperto di essere positiva.

Sono stati riscontrati contagi in neonati di 2 mesi così come in persone di 102 anni. La maggior parte dei casi di positività si annida nella fascia d'età dai 46 ai 60 anni, ovvero quella meno vaccinata ad esclusione degli adolescenti. 47 anni la media dei positivi, 85 l'età media dei deceduti.



Novemila friulani sono considerati "persi": Hanno fatto solo una dose e poi non si sono più presentati per fare la seconda.

Centinaia i casi di "omertà" per risalire la catena dei contatti, anche da parte di chi ha partecipato alle manifestazioni, ha indicato il vicepresidente della Regione e assessore alla Salute, Riccardi, che ha richiamato tutti i cittadini ai doveri di responsabilità sociale nei confronti degli altri.