La Colletta vale una tonnellata di cibo per supermercato

Venticinquesima edizione per l'iniziativa di solidarietà organizzata dal Banco alimentare. I destinatari in regione sono circa 46 mila bisognosi

di Lillo Montalto Monella

La Giornata della Colletta Alimentare compie 25 anni e torna in presenza dopo l'edizione dematerializzata, con dei buoni regalo, dell'anno scorso.



Un'edizione per forza di cose con numeri inferiori ma che ha visto triplicare le donazioni private al Banco Alimentare, spiega Paolo Olivo, presidente regionale.

Il più semplice gesto di carità quest'anno sarà ibrido: sia nei punti vendita, fino a chiusura delle casse, sia online, fino al 5 dicembre. Un esperimento che il Banco Alimentare conta di ripetere negli anni successivi.



Da un supermercato di medie dimensioni si riesce a raccogliere a fine giornata oltre una tonnellata di cibo fra tonno, carne in scatola, legumi, pelati, omogeneizzati alla frutta. L'organizzazione è metodica, anche grazie al sostegno della Protezione Civile e numerose ditte private: ogni due ore si passa a ritirare gli scatoloni dai supermercati per portarli al magazzino centrale di Pasian di Prato, che serve tutto il Friuli Venezia Giulia e il Veneto orientale.



Gli alimenti verranno conservati e distribuiti per tutto l'anno alle 46 mila persone bisognose della regione attraverso le 317 strutture caritative del territorio. L'emergenza sanitaria ha fatto aumentare la domanda di aiuto del 10-15%.