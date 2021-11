Inutilizzato 1/4 dei fondi europei assegnati al Fvg. "Dato sovrastimato"

Gli assessori regionali al Lavoro, Rosolen, e alle Finanze, Zilli, spiegano che è troppo presto per tirare le somme

di Paolo Roncoletta

Quanto vengono utilizzati i fondi Europei? Il sole 24 ore, nell'edizione cartacea di oggi, 21/11/2021, pubblica la tabella sul grado di utilizzo del fondi europei in base a quanto certificato dalla banca dati della commissione Europea.



Il Friuli Venezia Giulia non è ai primissimi posti, ma ci sono delle ragioni, per così dire tecniche. Prendiamo come esempio il capitolo del Fondo sociale europeo: l'utilizzo certificato è del 66 e 4 per cento, che vale comunque uno degli obiettivi n+3; ma, fa sapere l'assessore al Lavoro, Alessia Rosolen, all'appello mancano 36 milioni dell'accordo Provenzano (dal nome dell'allora ministro) anticipati per la Cassa integrazione durante la crisi innescata dalla pandemia.



Una somma che potrà essere utilizzata nei prossimi anni nella fase di transizione, che non è certificata dall'Unione Europea e che porterebbe la percentuale di utilizzazione dei fondo Fse da 66 a 91.



Situazione analoga per il Por Fesr, il fondo di sviluppo regionale. Nel passato il Friuli Venezia Giulia è sempre stata virtuosa, e grazie alla certificazione anticipata della spesa ha ottenuto un surplus utilizzato per le misure di contrasto della pandemia, come spiega l'assessore alle Finanze, Barbara Zilli.



La spesa certificata raggiunge il 73 per cento, ma anche in questo caso il dato è sottostimato e l'assessore ritiene che la percentuale possa essere ulteriormente incrementata grazie alla cabina di regia che è in fase di costituzione per gestire al meglio il complesso iter dei progetti finanziati dal Pnrr.