Accelerare sul vaccino

Continuano a mancare i vaccinatori per prime e terze dosi. La Regione confida nei medici di base, nelle farmacie e nelle strutture private

di Francesca Vigori

In Friuli Venezia Giulia vanno somministrate 58 mila 500 dosi di vaccino tra mercoledì 1° dicembre e domenica 12. È il numero minimo di inoculazioni auspicato dal commissario per l'Emergenza, Francesco Figliuolo in una circolare indirizzata alle Regioni sui valori target di riferimento della campagna vaccinale contro l'estensione della pandemia e per frenare gli effetti della variante omicron. Il generale invita "all'impiego massivo delle risorse effettivamente impiegabili per il proseguimento della campagna vaccinale".



I target sono arrivati lunedì sera, e già in mattinata le aziende sanitarie della regione si sono messe al lavoro per riorganizzare le risorse. Nell'ultimo mese, infatti, le vaccinazioni giornaliere hanno toccato al massimo il picco delle 5mila, ma più spesso si sono assestate sotto le 3mila 500. Il nuovo obiettivo è molto più alto, tra le 7 e le 8 mila inoculazioni al giorno.



"Arriveremo all'obiettivo richiesto, ha assicurato l'assessore regionale alla Salute, Riccardi, per questo dobbiamo trovare la soluzione ad alcune criticità: quella del personale, innanzitutto, e della pressione da pandemia sul sistema sanitario che qui è superiore rispetto ad altre regioni".



Ieri sono state sbloccate le assunzioni di 140 interinali, ma non bastano. Il vicegovernatore confida nel coinvolgimento dei medici di base, delle farmacie, dei privati convenzionati per effettuare le vaccinazioni. "Forse, aggiunge, sarà necessario fare qualche riduzione in qualche reparto ospedaliero per reperire medici vaccinatori".



Intanto sono state fissate le priorità. Le liste dedicate che passeranno in testa saranno quelle per le terze dosi del personale sanitario e per le categorie per le quali dal 15 dicembre è introdotto l'obbligo vaccinale, cioè personale scolastico, forze dell'ordine e militari. Sono lavoratori, e lavoratori essenziali. Seguiranno i fragili, e chi ha completato da più mesi il ciclo vaccinale.