Green pass, prime multe dopo la stretta sui controlli

Il commissario di governo Vardè: sui mezzi pubblici si potrà farli solo a campione. Appello sull'uso della mascherina all'aperto, come prescritto

di Antonio Di Bartolomeo

Sono state già comminate le prime multe per il mancato rispetto del super green pass nella ristorazione, obbligo che in Friuli Venezia Giulia è stato anticipato di una settimana a causa dell'ingresso in zona gialla. E' l'effetto dei controlli rafforzati disposti dalle prefetture, che si faranno ancora più stringenti da lunedì prossimo quando l'obbligo di certificazione verde sarà introdotto anche nel trasporto pubblico. I controlli su bus e treni non potranno che essere a campione, ha spiegato il prefetto di Trieste Annunziato Vardè. Le verifiche sugli autobus saranno anche congiunte, gli agenti affiancheranno i controllori.



Agli esercenti il prefetto chiede la collaborazione nel controllo del green pass rafforzato, laddove previsto, cioè per bar e ristoranti solo al tavolo al chiuso. I rappresentanti dei gestori hanno a loro volta sollecitato maggiori controlli dei pubblici ufficiali per sanzionare chi non rispetta le regole.



Dal prefetto arriva l'invito a evitare assembramenti dentro e fuori i locali e a indossare la mascherina anche all'esterno.