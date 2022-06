A Campagnano apre il Museo del Pellegrino

Tutto parte da una singolare tagliata etrusca scavata nel tufo nei pressi di Campagnano, che collega la valle di Baccano con la conca del lago di Martignano. Una via antichissima, che inaugura una storia all' insegna del viaggio nel territorio, ora raccontata dal nuovissimo Museo Archeologico del Pellegrino, ospitato nelle antiche stalle di un reparto di Carabinieri Pontifici a cavallo, nel centro di Campagnano di Roma. In quello che è più di un tradizionale museo archeologico si ripercorre la storia di un territorio, da sempre crocevia e luogo di passaggio, a partire dal periodo etrusco con le testimonianze del viaggio di un guerriero dell' VIII secolo a.c. nell' aldilà. Dopo la conquista di Veio, il territorio di Campagnano passa sotto il dominio romano: una strada basolata, della quale restano ancora significative testimonianze, si sovrappone al tracciato etrusco scavato nel tufo e sorge una Mansio, una vivace stazione di posta a una giornata di cammino da Roma: una moderna struttura di accoglienza del viaggiatore con un albergo, un foro, una caserma, le tabernae e persino le terme. Tante le testimonianze dea Mansio ad Vacanas, dalla porzione di un mosaico a tessere bianche e nere, con soggetti marini che decoravano le terme della Mansio, alle pedine per un gioco d'azzardo, al servizio buono da tavola, da oggetti di ornamento personale a un raro comignolo che lasciava uscire il vapore delle terme. Non mancano le sepolture degli abitanti della Mansio. Tra queste, le lucerne che illuminano la via e le monete per terminare il viaggio. Passano i secoli e nel periodo tardo antico la stazione di posta si trasforma in un borgo. Iniziano a transitare i pellegrini lungo la via Francigena che diventa la strada più famosa del Medioevo. Campagnano era ed è tuttora l' ultimo punto di sosta prima di giungere a Roma. Sorge una serie di servizi fino ad arrivare a oggi: una nuova realtà museale realizzata con finanziamenti dell'amministrazione comunale di Campagnano, che punta ad essere un centro di cultura per tutto il territorio, anche con il prossimo restauro della Soprintendenza delle strutture della Mansio ad Vacanas.