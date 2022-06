A Frosinone vince Riccardo Mastrangeli

Il candidato di centrodestra, Ricardo Mastrangeli, si è aggiudicato la poltrona di primo cittadino del capoluogo ciociaro con il 55.32% e10.794 voti. Lo sfidante di centrosinistra, Domenico Marzi, già sindaco della città tra il 1998 e il 2007, si è fermato al 44.68%: 8.719 consensi. A separarli una differenza del 10.64%, pari a 2.615 voti.

Scarsa, anche in questa tornata, l'affluenza alle urne si è fermata al 53.82%: poco più della metà degli aventi diritto.

I 20 consiglieri comunali eletti in maggioranza, salvo riconteggi o ricorsi sono così ripartiti: 5 alla Lista Ottaviani (Valentina Sementilli, Massimiliano Tagliaferri, Angelo Retrosi, Cristian Alviani e Teresa Petricca), 4 a Fratelli d'Italia (Sergio Crescenzi, Alessia Turriziani, Alessia Savo e Franco Carfagna), 3 a Mastrangeli Sindaco per Frosinone (Anselmo Pizzutelli, Maria Antonietta Mirabella e Francesco Pallone), 3 alla Lista per Frosinone (Francesca Chiappini, Sergio Verrelli e Corrado Renzi), 2 a Forza Italia (Adriano Piacentini e Cinzia Fabrizi), 2 alla Lega Salvini Premier (Giovanni Bortone e Rossella Testa) e 1 a Frosinone Capoluogo (Pasquale Cirillo).

Il candidato sconfitto, Domenico Marzi, sta valutando se accettare il seggio in Consiglio comunale.