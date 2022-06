"Al di là di ogni ragionevole dubbio"

Tribunale di Frosinone. 19 maggio 2022. Penultima udienza del processo per l'omicidio di Willy Monteiro Duarte. A parlare oggi i legali dei coimputati dei fratelli Bianchi per i quali la procura ha chiesto la condanna a 24 anni di reclusione. Entrambi i difensori hanno provato a smontare l'impianto accusatorio della procura invocando l'assoluzione dei loro assistiti per non aver commesso il fatto.