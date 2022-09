Alla scoperta della Domus di Caracalla

Riapre oggi al pubblico, dopo importanti restauri ,la Domus di Vigna Guidi. Di eta' adrianea , accanto al grande impianto termale di Caracalla, la Domus e' stata scoperta nel 1800, e riportata alla luce negli anni '70 del secolo scorso.

Nella casa del secondo secolo dopo cristo, ambienti affrescati, e un grande soffitto che racconta la convivenza a Roma dei culti legati a varie divinita', provenienti da aree geografiche differenti.

L'apertura ai visitatori consente di riscoprire gli edifici privati, che furono in parte demoliti, in parte sepolti, per fare spazio alle terme di caracalla.