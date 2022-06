Buon compleanno medici clown

Dalle corsie degli ospedali alle tendopoli allestite all'indomani del terremoto dell'Aquila ai più recenti hub vaccinali pediatrici. La magia è la speranza ma soprattutto i sorrisi, tanti, migliaia quelli regalati ai bambini in difficoltà dai clown dottori, non solo medici ma anche personale formato di qualsiasi età e professione, in questi venti anni di volontariato di Ancis Politeia , associazione che opera in tutto il mondo, nata nel 2002 in una sala del Campidoglio.