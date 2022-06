Banksy alla stazione Tiburtina

Inaugurata nella galleria commerciale della stazione Ostiense una mostra dedicata a Bansky, l'antesignano degli street artist. Organizzata per aree geografiche, dalla Gran Bretagna fino alla Palestina, passando per gli Stati Uniti, l'esibizione, non approvata dall'artista, mette in sequenza una parte degli interventi dell'artista britannico, molti dei quali negli anni sono andati persi, distrutti o rubati.

Nel servizio di maria Teresa Laudando sulla mostra di Bansky alla Stazione Tiburtina a Roma l'intervista a Manu De Ros, curatore della mostra.