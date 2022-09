Chiuso dalla Questura lo stabilimento Kursaal di Ostia

Chiusura per il Kursaal di Ostia da parte del questore di Roma.

Secondo il provvedimento due gli episodi incriminati: una rissa e una lite avvenuti a distanza di pochi giorni.

Il personale del locale non avrebbe chiesto l'intervento delle forze dell'ordine. Inoltre, l'impianto di videosorveglianza non era stato ripristinato nonostante ne fosse stata sollecitata la riparazione.