Emergenza Sangue

L'emergenza nel Lazio c'e'. Donazioni di sangue in pesante calo, scorte in esaurimento, interventi chirurgici programmati rimandati a tempi migliori.

165 mila sacche di sangue raccolte lo scorso anno, troppo poche rispetto al fabbisogno. E attualmente la nostra regione non riesce a raggiungere neppure il 50% dei parametri definiti dal programma nazionale di autosufficienza. E cosi' si moltiplicano gli appelli e le iniziative. Questa mattina davanti allo stadio olimpico gli arbitri accanto all'Avis in occasione della giornata del donatore. Con uno slogan: "l'unico rosso che ci piace".