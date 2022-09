Nessun allarme diossina

La nota di Arpa Lazio sull'incendio di Malagrotta.

"In merito all'incendio a Malagrotta e un eventuale sprigionamento di diossine, Arpa Lazio rende noto che i campionamenti fatti nell'area - il primo stamattina, il secondo oggi pomeriggio - rientrano nei limiti stabiliti dall'Oms, cioè 0,3 pg/m3.

Il valore del primo campione è inferiore al valore di riferimento individuato dall’OMS per l’ambiente urbano (0,2 pg/m3) il valore del secondo campione è pari al valore di riferimento individuato come indicativo della presenza di una sorgente locale di emissione, ovvero 0,3 pg/m3".

Nel report si legge che "sono stati installati nella serata di mercoledì 15 giugno due campionatori. Un campionatore nei pressi dell'incendio, mentre il secondo nella zona di Ponte Galeria (nel comune di Fiumicino), distante circa 6 km in linea d'aria. Il sito è stato individuato sulla base dell'analisi visiva dell'andamento prevalente dei fumi e vincolato alla necessità di posizionarlo in un luogo custodito e dotato di un allaccio elettrico disponibile e utilizzabile. L'analizzatore è stato posizionato presso una sede in allestimento della Protezione Civile. I primi due campioni, provenienti dallo strumento collocato nei pressi dell'incendio, sono stati ritirati, rispettivamente, nella mattinata del 16 giugno e nel pomeriggio dello stesso giorno e inviati presso i laboratori dell'Agenzia per le analisi dei microinquinanti (diossine, furani, PCB, IPA - Benzene), composti pericolosi per l'ambiente e la salute che possono essersi generati a seguito della combustione. I successivi campioni vengono periodicamente ritirati e inviati al laboratorio per le determinazioni analitiche".



In collegamento con Buongiorno Regione il direttore generale di Arpa Lazio Marco Lupo