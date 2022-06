Il coraggio delle famiglie

Il mandato alle famiglie, che è un vero invito all'evangelizzazione, Papa Francesco lo ha fatto distribuire in piazza San Pietro come atto conclusivo del X incontro mondiale: cinque giorni di confronto giunti al termine della pandemia e per questo limitati nelle presenze a circa duemila delegati, ma aperto al mondo attraverso web. "Fatevi missionari per le vie del mondo", aveva già detto ieri sera Bergoglio nella messa conclusiva, che doveva essere da lui presieduta, ma che è stata celebrata dal cardinal Farrel, prefetto del dicastero per i laici e la famiglia, lasciando a papa Francesco l'omelia. Qui Bergoglio è sceso nel pratico e ha invitato a superare le tante difficoltà che sempre più assediano le famiglie: relativismo, perdita di valori, difficoltà di dialogo e rapporti, cultura dell'indifferenza e dello scarto. “Nei momenti difficili, troppo facile” ha detto il Pontefice “il tornare da mamma, ma bisogna andare avanti con questa scommessa coraggiosa”. L'amore familiare per Bergoglio è vocazione e via di Santità. Il Santo Padre ha invitato alla scelta di sposarsi.