Il lupo torna a popolare tutto il Lazio

Sono 143 i lupi avvistati nel territorio laziale in un anno, testimonianza che questi animali non sono più a rischio estinzione - come accadeva negli anni '70 - anzi sembrano di nuovo presenti in quasi tutti gli ambienti idonei.

A dirlo, il monitoraggio realizzato tra 2020 e 2021 dall'Ispra, da cui si stima siano presenti nel paese 3300 esemplari, su un'estensione di 108mila chilometri. Ad aiutare, la rinaturalizzazione di ampie aree, le leggi per proteggere la specie e un'accettazione culturale dei lupi.

Nel Lazio sono interessate soprattutto le zone interne, come Antrodoco nel reatino e Selva del Lamone, nel viterbese, ma questi canidi vivono anche intorno a Roma e nelle zone costiere.