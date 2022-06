Il murale mangia smog

Realizzato sul muro di cinta di un centro commerciale a Valmontone da Francesco Persichella, alias Piskv, non è solo un’opera d’arte ma, grazie alle particolari pitture naturali utilizzate, permette di ripulire l’aria come farebbe un bosco di 18 alberi. “We need a change” è street art utilizzata come strumento di rigenerazione urbana, ma anche come mezzo per sensibilizzare e richiamare l’attenzione, in modo diretto ed immediato, al cambiamento climatico. È un modo inusuale ed immediato per parlare di sostenibilità e metterla in campo concretamente. Grazie ad una particolare tecnologia, infatti, le pitture utilizzate si attivano con la luce e, comportandosi come naturali depuratori, eliminano dall’aria gli agenti inquinanti, tra cui ossidi di azoto, benzene e formaldeide riducendo così l'inquinamento atmosferico