Il Santuario di Ercole Vincitore, fusione perfetta tra archeologia classica e industriale

Visitare il santuario di Ercole Vincitore a Tivoli significa molto di più che compiere un salto indietro nel tempo di due millenni. Pagine di storia si sovrappongono e si fondono in un incredibile intarsio, creando un ibrido stupefacente e unico di archeologia classica e industriale. Tutto parte da un grandioso santuario della fine del secondo secolo dopo Cristo dedicato a Ercole, a picco su un dirupo sovrastante il fiume Aniene, con un maestoso tempio, del quale oggi rimane solo il podio circondato da una serie di portici a due piani. Poi, con la caduta dell' impero romano tutto cambia: il santuario ospita nei secoli una serie di mulini, due chiese medievali, una fabbrica di armi, una fonderia e dalla metà dell' Ottocento una centrale idroelettrica e persino una cartiera. Intrecci di epoche e usi diversi sono evidenti nel capolavoro di ingegneria romana della Via Tecta, lunga galleria con volta a botte inglobata nel Santuario. Con l' installazione della Cartiera, della quale restano alcune vasche di decantazione, si compie il processo definitivo di trasformazione industriale del sito, iniziato alla metà dell' Ottocento con la centrale idroelettrica, testimoniata dalla presenza della torretta realizzata dall' ingegnere Canevari, dalla quale si gode di un panorama mozzafiato sulla campagna romana. Stretto dialogo e rimandi tra archeologia classica e industriale che coinvolgono persino l' Antiquarium con i binari di trasporto delle merci accanto alle sculture di epoca romana. Un complesso in fermento quello del santuario di Ercole Vincitore, aperto al pubblico solo cinque anni fa, che, grazie anche a un recente convegno internazionale sull' archeologia industriale e la prossima apertura degli importanti depositi punta ad essere un altro importante punto di riferimento culturale a Tivoli.