Il sogno di Alex Britti

I virtuosismi alla chitarra elettrica di Alex Britti tornano in scena con il nuovo disco strumentale Mojo, attesissimo da tutti i suoi fan e dagli estimatori. Il bluesman romano lo ha presentato alla Casa del Jazz: in scaletta brani inediti e del repertorio che il musicista ama definire ironicamente i lati “C”, ovvero i non singoli. Nel servizio l'intervista di Antonella Pallante realizzata prima del concerto.