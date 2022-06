L' allenamento che trasforma le città in palestre

Attività fisica, musica e conoscenza del patrimonio culturale. Un modo davvero originale per vivere la città restando in forma. Tutto avviene in modalità silent ossia in silenzio. L’istruttore comunica attraverso delle radiocuffie. E’ come essere in una palestra, ma molto più grande e all'aperto, senza disturbare nessuno con casse ad alto volume. Si chiama Street Workout ed è diventato un vero e proprio fenomeno in Italia e all'estero, un format nato nel 2016 dall'intuizione geniale di un giovane creativo romano, Simone Massaro, scomparso prematuramente. La sua eredità non è andata dispersa e giorno dopo giorno cresce grazie ai migliori coach, uniti dalla passione di far stare bene e divertire migliaia di partecipanti. Si alternano camminata, corsa leggera, fitness, soste per ammirare bellezze artistiche e naturali.

Le attività, guidate in lingua italiana e straniera, dai trainer sono adatte a tutte le età, indipendentemente dalla preparazione fisica. Il serpentone di maglie colorate, guidato da un atletico pifferaio magico, arriva ovunque. Ha conquistato in questi giorni anche il Circo Massimo con il tema "Roma Imperiale 2022". Spettacolo e sport per ricordare Simone Massaro e lanciare un messaggio di pace, contro tutte le guerre, disegnando un futuro fatto di sport e sana competizione.