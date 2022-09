La festa della musica all'Università

Tante le iniziative per celebrare il 21 giugno la “Festa della musica”. Tra queste una serata speciale all'Università di Tor Vergata a Roma, occasione per aprire i festeggiamenti nel 40esimo anniversario della sua fondazione. Una realtà giovane ma già tra i primi quattrocento atenei migliori al mondo. La “Festa della musica” diventa occasione per aprire “Futuresight”, i festeggiamenti per questo compleanno importante. Si accendono i riflettori sulla scenografica arena del rettorato, che si trasforma in una vera e propria area concerti di 2500 metri quadrati. Architetture e linguaggi innovativi che guardano al futuro, soprattutto quello degli oltre 33.000 studenti, che secondo l'ultima indagine di Almalaurea, per il 93%, dopo la laurea magistrale in cinque anni, trovano un'occupazione, sottolinea il Rettore Orazio Schillaci. Stasera la festa continua con l'esibizione di dieci band d'ateneo e si conoscerà il vincitore del contest per la realizzazione dell'audio logo di “Futuresight”. E poi, dal 24 al 28 ottobre, altri cinque giorni di eventi con oltre 60 appuntamenti.