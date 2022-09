Conto alla rovescia per “Ma…diamoci del tu”, il nuovo show dell'attore romano Enrico Brignano. In scena il 22 e 23 giugno a Roma, alla Cavea dell'Auditorium Parco della Musica. Risate e riflessioni sul quotidiano a partire dalla voglia di ritrovarsi con gli altri dopo oltre due anni di pandemia. Non mancheranno i temi dell'amore, della pace e l'amata Capitale. Abbiamo curiosato in anteprima durante le prove.