Melfa in secca

Chiamarlo fiume forse è improprio visto che l’acqua nel Melfa, nel comune di Roccasecca, si vede ormai solo per un paio di mesi all’anno. La siccità, sempre più pesante per via dei cambiamenti climatici, ha aggravato la situazione. Ma i sindaci della zona e le associazioni ambientaliste puntano il dito contro gli eccessivi prelievi di acqua per la produzione di energia idroelettrica, irrigazione e usi civili. Una situazione che va avanti da decenni e che potrebbe cambiare indirizzo: lo scorso 9 giugno in un’audizione in commissione Agricoltura e Ambiente della Regione si è parlato di una revisione dei regolamenti che risalgono agli anni Cinquanta. E i gestori della risorsa idrica, Enel e Acea Ato 5, si dicono disposti a lavorare di concerto con la Regione. Nei prossimi mesi potrebbe nascere un tavolo permanente per il Melfa sul modello di quello che esiste per l’Aniene. Nella diretta di Mauro Scanu le interviste a Giuseppe Sacco, sindaco di Roccasecca e Tommasino Marsella, del Comitato per la salvaguardia delle Gole del Melfa