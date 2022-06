Michelle e Aurora nel nuovo videoclip "Ama" di Eros Ramazzotti. Hunziker racconta come è andata

Esce il videoclip ufficiale del primo singolo di eros Ramazzotti ‘Ama’, un brano che parla d'amore universale. A sorpresa nel video ci sono anche l'ex moglie Michelle Hunziker e la figlia Aurora Ramazzotti perché “l'amore è sempre tale anche se si trasforma”. Dopo 26 anni, Eros e Michelle di nuovo insieme in un video: “L'amore cambia, ma è sempre amore”.

Del tutto rivoluzionario, il videoclip diretto da Alex Tacchi, è stato girato nello studio CR49, primo e unico in Italia - tra i più grandi in Europa - ad avere un set di virtual production su schermi a led: una tecnologia avanzata in grado di produrre vere e proprie magie degne delle migliori produzioni cinematografiche. Scenografie virtuali astratte create con software di animazione dei mondi 3D - utilizzati anche per il metaverso, che consentono di dare vita a un ponte comunicativo tra le telecamere e il set, ricreando prospettive di ripresa estremamente realistiche.