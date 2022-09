Monopattini a Roma: stop al parcheggio selvaggio

Ore contate al parcheggio selvaggio dei monopattini nella capitale. Da più parti sono piovute segnalazioni sulla mancanza di regole da parte degli utenti che sfrecciano nelle aree pedonali e parcheggiano ovunque, soprattutto sui marciapiedi.

Anche la CNN, l’emittente americana, ha dedicato un articolo online sulle segnalazioni dei cittadini contro la mancanza di regole nell’utilizzo di questo mezzo.

L’associazione Consumerismo ha proposto ai comuni di regolare questo mezzo di trasporto, utilissimo e rapido oltre che sostenibile.

Domani la giunta capitolina discuterà sulle nuove regole: riduzione del numero dei monopattini da 14.500 ad un massimo di 9000 per l’intera città di Roma, riduzione del numero delle operatori di noleggio da sette a tre anche per i gestori delle biciclette.

Tra le misure previste anche multe e sanzioni alle società che non prevedano stalli e non riescano a governare il parcheggio dei mezzi noleggiati. Alcuni operatori hanno già attivato misure di contenimento. La prima è di impedire il termine del noleggio in spazi non consentiti come marciapiedi o sottopassi. In questo caso, secondo gli esperti, si dovrebbe già registrare una notevole riduzione della problematica. Le nuove regole dovrebbero entrare in vigore dal 1 gennaio del 2023.