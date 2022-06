Morto per la follia del branco

Udienza del 12 maggio 2022. In corte d'assise al tribunale di Frosinone è il giorno dei pubblici ministeri Francesco Brando e Giovanni Taglialatela. Dura la requisitoria finale. Agirono come un branco allo scopo di uccidere, accusano, non lasciarono scampo al giovane cuoco di Paliano pestato a morte a Colleferro per essere intervenuto in aiuto di un amico. E dure sono le condanne richieste, il massimo della pena per i fratelli di Artena e 24 anni per i coimputati Mario Pincarelli e Francesco Belleggia